Mexicanos que pidan asilo a EU serán enviados a Guatemala

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Según el subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Ken Cuccinelli, los solicitantes de asilo a EU, mexicanos incluidos, podrían ser enviados a Guatemala a esperar el resultado.

De acuerdo con Animal Político, el anuncio se da el mismo día que el gobierno estadounidense comenzó la repatriación de migrantes mexicanos a ciudades del interior de México.

Cuccinelli dijo en su cuenta de Twitter que su gobierno y el de Guatemala están trabajando estrechamente para continuar con la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).

(2/2) ...eliminating the need to make the dangerous journey north and lining the pockets of transnational criminal organizations. As we fully implement the agreement, all populations are being considered, including Mexican nationals.