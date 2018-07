Veracruz tiene el acuario más grande de México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace más de 25 años, Veracruz cuenta con el acuario más grande de México. Con un total de 18 mil ejemplares de 170 diferentes especies de peces, aves, crustáceos, mamíferos y otros organismos forman parte de las diferentes áreas de exhibición de este acuario.

Miles de litros de agua, que es sometida a un tratamiento especial a través de filtros y nutrientes, es el hogar de las especies, publicó el portal Televisa Noticias.

“Estamos hablando de más de siete millones de litros de agua que nosotros manejamos, entre lo que es agua dulce y agua salada”, detalló Manuel Rodríguez Gómez, director técnico del Acuario de Veracruz.

Detrás de las peceras hay una constante atención de un equipo de expertos en diferentes áreas de la biología, que se encargan de mantener y atender cada uno de los procesos, como la alimentación.

En este laboratorio se produce alimento vivo. “Cultivamos el pito plantón y ellas sirven para dar de comer a los diferentes pequeños organismos que manejamos aquí, más grande o masivamente, que es como un camaroncito pequeñito que sirve de alimento para peces de agua dulce y de agua salada”, explicó Guadalupe Campos, biólogo del Acuario de Veracruz.

Diariamente también se les alimenta con pescado, es el caso de los pingüinos, a quienes así se les da de comer y revisa uno por uno.

El acuario no solo es un sitio de exhibición, también de conservación y rescate. En cuatro años más de 150 tortugas se han salvado.

“Por anzuelos, ataques de tiburón, ataques de perros ferales, perros callejeros que cuando la tortuga llega a desovar hasta les han quitado las aletas. Por bolsas de plástico también hemos encontrado”, señaló Alejandro de la Rosa, médico veterinario del Acuario de Veracruz.

El acuario de Veracruz atiende el bienestar animal, no solo a través de este tipo de acciones e investigaciones. “Tomamos las cinco libertades para ejercer la etapa de bienestar animal, es decir, que los animales no tengan hambre y sed, que los animales este libres de incomodidad, no sufran miedo o algún estrés, y estén libres de alguna enfermedad”, afirmó David García, biólogo de Bienestar Animal del Acuario de Veracruz.

El acuario tiene varios reconocimientos internacionales por conservación y rescate de especies. Destaca por la reproducción constante en cautiverio de manatíes y pingüinos.

En cuatro años han nacido 16 de estos simpáticos ejemplares, que en ningún otro acuario de México se ha logrado. Cada año, más de un millón de personas lo visitan. El acuario contribuye a que este sea un México Sorprendente.