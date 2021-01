México: AMLO planteará al G20 evitar la censura en redes sociales

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que planteará en la próxima reunión con el G20 evitar la censura en redes sociales.

"No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, de ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura, la libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares”.

"Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G20 haré un planteamiento sobre este asunto. No deben usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. No debe ser usado de excusa; hay que garantizar la libertad, no a la censura", comentó López Obrador durante la conferencia mañanera de este jueves.

Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo que hay un desacuerdo mundial sobre este tema y que la propuesta del mandatario federal al G20 será que una empresa particular no debe determinar quién tiene derecho a expresarse y quién no.

"Hay un desacuerdo mundial sobre el tema, es lo que podría decir yo el día de hoy. Entonces, el presidente el día de hoy ha dicho, bueno, veamos cuál es la propuesta, qué se propone. En esencia, concluyó, no se admite que una empresa o grupo de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quién no", explicó Ebrard.

Comunicación internacional

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno federal ya ha tenido comunicación con los demás países que comparten la misma opinión en torno a la censura en redes sociales.

"Como México en voz de nuestro presidente hizo esta declaración, pues inmediatamente ya hemos tenido contacto con los demás que pensamos igual, señaladamente la canciller alemana, el gobierno francés, la comisionada de la Unión Europea, varios países del mundo, también en África y en América latina, en el sureste asiático”.

"Entonces, la instrucción que tenemos del señor presidente es establecer contacto con todas y todos, compartir esta preocupación y trabajar para poder hacer una propuesta conjunta", agregó Ebrard.

