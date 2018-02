Baja California se cubre de nieve

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La zona montañosa de La Rumorosa en Baja California se pintó de blanco con la caída de nieve y agua nieve provocada por la cuarta tormenta invernal que se unió con el frente frío número 34.

En Baja California, la cuarta tormenta invernal de la temporada provocó caída de nieve y neblina en la carretera La Rumorosa-Tecate. Personal de Protección Civil informó que la caída de nieve comenzó poco después de las 5 de la mañana de este martes y duró unos 20 minutos, informó Televisa.

La nieve alcanzó una altura entre tres a cuatro pulgadas y cubrió la rocas de la zona de curvas de la carretera que comunica a Tecate y Mexicali.

Caminos y Puentes Federales pidió a los automovilistas que transitan por este tramo carretero disminuir la velocidad y manejar con precaución.

El frente frío número 34, que se extiende en el noroeste de México, se combinará con la cuarta tormenta invernal en el sur de California, Estados Unidos, y favorecerá tormentas fuertes, descenso de temperatura y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora.

Esta condición provocará caída de nieve y aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

