Lanzan nuevo buscador para viajes y hoteles

CIUDAD DE MÉXICO.- Si viveS en México y te encanta viajar, te agradará conocer Viajala, una nueva opción para buscar vuelos y hoteles nacionales e internacionales con precios económicos.

Viajala es un metabuscador que fue creado en Colombia y que ahora se ha instalado con fuerza en México, aunque también tiene presencia en países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Su CEO, Thomas Allier, explicó que con esta plataforma, ayuda sus tres millones y medio de usuarios a buscar en tiempo real entre 80 sitios de líneas aéreas y agencias de viajes.

Para utilizar esta herramienta solo debes ingresar a viajala.com.mx para colocar datos como su origen, destino y fecha, y Viajala mostrará todas las ofertas para que seleccionen la que mejor te parezca. Después de elegir serás enviados al sitio correspondiente de la aerolínea o agencia de viajes para finalizar la compra.

Thomas Allier, Co-Fundador y Director General de Viajala, comentó: "No somos un e-comerce, ni una agencia de viajes; no vendemos ni tickets aéreos ni rebajas de hoteles sino que somos un buscador, como un Google, enfocado en el tema de viajes donde el usuario puede encontrar todas las ofertas que hay y comprar."

Allier enfatizó que el servicio en este metabuscador es completamente gratuito para el viajero; "quienes nos pagan son las agencias y aerolíneas por cada clic que les referimos".

