Mujer 'enfrenta' al Bronco en su gira por Toluca

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En su primer acto de campaña fuera de Nuevo León, el candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, propuso la reducción paulatina de impuestos, con el propósito de reactivar la economía del país.

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, fue increpado durante la mañana del lunes mientras boleaba zapatos en una plaza en Toluca.

También te puede interesar: Si gana, 'El Bronco' negociaría con Trump a base de tequila

Un video difundido por el portal Político.mx muestra el momento en que "El Bronco" es cuestionado por una mujer, quien critica sus minutos de boleador, al considerar que está fingiendo y que no forma parte del "pueblo".

Visiblemente nervioso, el gobernador con licencia de Nuevo León pregunta si la mujer fue enviada por "Andrés Manuel", en referencia al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

"Es un trabajo honrado y honesto pero a él no le queda hacer eso. Su padrino es Gortari. ¿Qué viene a engañarnos que es del pueblo? Él no es del pueblo. Sí soy peje con mucho orgullo, pero no venga aquí a engañarnos que es usted del pueblo", se escucha en la grabación.

Sopas perico



Mientras @JaimeRdzNL bolea zapatos, una persona le reclama



“No venga usted a engañarnos que es usted del pueblo”



pic.twitter.com/Qf0Z1FguI3 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 17 de abril de 2018

Durante el evento, “El Bronco” planteó eliminar el impuesto a la gasolina el cual, según dijo, fue creado con propósitos meramente recaudatorios, con la excusa de aportar inversión mayor en los rubros federales de salud e infraestructura, aunque el anuncio del gobierno no se cumplió.

Además, precisó que el IVA es un impuesto que está demasiado elevado, por lo que debe ser disminuido, lo que permitirá a los ciudadanos elevar su poder adquisitivo.

Rodríguez Calderón visitó este lunes el centro del país, pues además de pasar por la ciudad de Toluca, también se paseó por el mercado de La Lagunilla, en la Ciudad de México (CMDX).

Con información de Proceso y SDP Noticias.