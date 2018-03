Margarita Zavala denunciará 'siembra' de firmas falsas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el INE dio a conocer las cifras de las firmas invalidadas de los aspirantes independientes a la presidencia de México, Margarita Zavala anunció que interpondrá una denuncia por la 'siembra' de firmas simuladas.

La aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que ella es una mujer que no se deja, por lo que anunció que acudirá al Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para denunciar la siembra de de 425 firmas simuladas, publicó El Financiero.

En conferencia de prensa dijo que ya se encuentra en la boleta electoral porque cumplió con los requisitos para hacerlo, como la validación de más de 800 mil firmas presentadas para el registro.

Desmintió que ello signifique un acuerdo entre el Gobierno actual y el expresidente Felipe Calderón, ya que recorrió el país cuatro veces para conseguir los apoyos ciudadanos.

"Ya basta de denigrar los esfuerzos ciudadanos y el mío mismo. Una y otra vez hemos demostrado que el esfuerzo está allá afuera, con los ciudadanos. No adentro de las cúpulas de los partidos; como se nota, no soy una mujer que me deje y no me voy a dejar", advirtió.

Respecto a las más de 700 mil firmas que le invalidó el Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que sólo el 0.02 por ciento corresponde a apoyos simulados, es decir 425 credenciales falsas.

Ante ello aseguró que se trata de una siembra de firmas por que mañana acudirá a la Fepade a presentar la denuncia contra quien resulte responsable.

"Es un acto absolutamente sembrado con la intención de manchar el proceso. Es cierto que en medio de esta discusión de corrupción, de dinero de todos lados y del abuso de dinero público que ha hecho que haya estafas maestras, naves industriales y casinos y ligas, y en medio de toda esa discusión es muy fácil así sembrar la duda", señaló.