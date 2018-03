Chofer de Metrobús compra cerveza durante su recorrido

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un conductor del Metrobús en la Ciudad de México fue dado de baja del servicio de transporte público por comprar una cerveza mientras realizaba el recorrido; las imágenes fueron compartidas en redes sociales.

El Metrobús de la Ciudad de México suspendió a un conductor de la Línea 4 de este transporte por bajarse a comprar una cerveza y beber mientras conducía la unidad 509 de la ruta Buenavista-Aeropuerto. También se sancionó a la empresa Conexión Centro-Aeropuerto, publicó Milenio.

"Derivado del reporte de conductor de L4 con cerveza, Metrobús informa que la empresa operadora fue sancionada y el conductor dado de baja del sistema. Buen día", escribió en Twitter.

El director de Metrobús dijo que se tiene cero tolerancia con este tipo de casos y aseveró que la sanción se ejecutó a pesar de que la botella de cerveza estaba cerrada, por lo que no hubo evidencia de que la fuera bebiendo.

Indicó que el conductor de la unidad 509 no será identificado públicamente por protección de datos personales.

Lo anterior luego de que uno de los pasajeros refirió a la página de Facebook Diario 400 voces, que el chofer compró la bebida alcohólica y preguntó al policía asignado en la unidad que cuál (cerveza) quería".

Posteriormente, retomó la conducción y al ser reportado en la estación San Lázaro, oficiales procedieron a revisar al conductor e informaron que no encontraron nada por lo que le permitieron continuar su camino.

No obstante, en el sitio fueron compartidas imágenes de la cerveza.

De acuerdo con Sin Embargo, entre 2012 y 2016, al menos 53 conductores del Metrobús fueron sancionados por las autoridades capitalinas, y 23 de ellos fueron dados de baja, por incurrir en faltas.

Las sanciones fueron por no presentarse a trabajar, por no tocar el claxon al entrar en la plataforma del Metrobús, por no usar cinturón de seguridad, conducir y hacer uso al mismo tiempo de su teléfono celular, o tener choques.