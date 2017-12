PGJ detiene a Responsable de Obra de edificio colapsado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi tres meses de que se registró el sismo del 19 de septiembre, por el cual varios edificios se colapsaron y cientos de personas perdieron la vida, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Duay Huerta, Director Responsable de Obra (DRO) del edificio ubicado en Zapata 56, colonia Portales, en Benito Juárez, lugar en el que perdieron la vida dos mujeres en el sismo del 19 de septiembre.

Edmundo Garrido, titular de la procuraduría capitalina, informó que el 21 de abril de 2016 Duay notificó de la terminación del complejo residencial y firmó el documento de conclusión ante la delegación, junto con el representante legal y el corresponsable de obra, informo Milenio.

El inmueble de cuya construcción tenía responsabilidad directa Juan Duay, estaba compuesto por dos torres, de 12 departamentos cada una, destinadas a casa habitación.

El peritaje en ingeniería forense demostró que la memoria de cálculo estructural no corresponde a los planos presentados; la cimentación presentada en planos estructurales no corresponde con lo asentado en el estudio de mecánica de suelos y que los elementos estructurales son de baja resistencia y no especificados en los planos del proyecto.

Garrido mencionó que con base en el artículo 329 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, el imputado debe enfrentar proceso penal, respecto a la siguiente descripción: “Al Director Responsable de Obra que autorice el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia”; y por el delito de homicidio, lo previsto en el artículo 123 del mismo ordenamiento jurídico.

Duay Huerta fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y está en espera de la audiencia inicial respecto del cumplimiento de la misma, la fijación de medidas cautelares y su vinculación a proceso, por los delitos de responsabilidad de Director Responsable.

Detenidos por colapsos

Duay es la cuarta persona detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de personas por el colapso de edificios a consecuencia del sismo. Además de él se encuentra detenido Jaime “N”, corresponsable de obra en Zapata 56 y otros dos hombres, vinculados a proceso el pasado 13 de noviembre, implicados en los daños estructurales que sufrió el edificio, informó Animal Político.

El pasado 26 de octubre, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México anunció la detención del Director Responsable de la Obra del edificio antes ubicado en Zapata 56; sin embargo, la persona que detuvieron, Jaime “N” era el corresponsable de instalaciones en la construcción.

Aun cuando no se trataba del DRO del inmueble, un juez de control de la Ciudad de México determinó vincularlo a proceso, pues consideró que era corresponsable de la obra y presunto responsable del delito de homicidio doloso.