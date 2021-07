México: Contagios de variante Delta en jóvenes amenaza con generar estragos

MÉXICO.- A pocas horas de que las autoridades decidieran elevar la alerta ante el vertiginoso avance de los contagios por COVID-19, muchos de los habitantes de la capital mexicana, especialmente jóvenes, aprovecharon la noche del viernes para abarrotar el centro de la turística alcaldía de Coyoacán desatendiendo las recomendaciones de distanciamiento social y en algunos casos hasta el uso del cubrebocas.

Mario Estrada Flores, un estudiante universitario de 21 años, quien junto a nueve de sus jóvenes amigos (todos sin cubrebocas) aprovechó para improvisar un performance de rap mientras decenas de personas lo seguían entre aplausos.

“No me preocupa tanto contagiarme porque soy joven”, indicó Estrada Flores al reconocer que no sentía temor de enfermarse de coronavirus.

“Tengo más defensas que una persona mayor… Nosotros tenemos la idea de que cómo somos jóvenes no nos va a pasar nada malo, o si nos da, no nos va a dar fuerte”.