México cuenta con 39 laboratorios para el diagnóstico del coronavirus Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud federal publicó la lista de 39 laboratorios en México autorizados por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para realizar el diagnóstico de coronavirus COVID 19.

Hasta el 18 de marzo de 2020, en Quintana Roo sólo el Laboratorio Estatal de Salud Pública está autorizado para analizar las pruebas que los hospitales envían para confirmar o descartar la presencia del coronavirus.

La lista está conformada por los 32 laboratorios estatales, 5 Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica (LAVES) y 2 laboratorios particulares.

La prueba también se procesa en cinco laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica (LAVES):

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INRE)

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”

El Hospital General de México

Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE

Hospital General CMN La Raza del IMSS

Además, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos reconoce sólo dos laboratorios particulares que pueden procesas las muestras enviadas por los hospitales:

El Centro Médico ABC, en su campus Observatorio

Hospital Ángeles Interlomas.

¿Puedo llegar y solicitar una prueba?

No. Un particular no puede presentarse y pedir una prueba para saber si tiene o no coronavirus en ninguna de estas instituciones y laboratorios.

Las 39 instancias únicamente hacen pruebas de detección de Covid-19 de las muestras que les envían las instituciones de salud.