'México tiene más democracia que EU': AMLO responde criticas tras marcha del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió responder a las críticas y postura que tomó el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues la dependencia señaló que estuvo atenta sobre la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador envió un mensaje recriminatorio a Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, a quien sugirió atender la crisis política en Perú, donde acusó que su Embajadora interviene asesorando a quienes destituyeron a Pedro Castillo.

Este lunes, Ned Price, vocero oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en la cuenta de Twitter un comunicado sobre la postura que había tomado el país vecino ante la marcha a favor del INE que se llevó a cabo este domingo 26 de febrero y llenó el Zócalo de la Ciudad de México.

En la misiva, la dependencia señala que las democracias saludables se benefician de instituciones sólidas y una pluralidad de voces.

Asimismo, señaló que Estados Unidos apoya a las instituciones electorales independientes que fortalecen los procesos democráticos y el estado de derecho.

Mexico's electoral reforms have generated great debate – a hallmark of a vibrant democracy. We respect Mexico’s sovereignty and believe a well-resourced, independent electoral system and respect for judicial independence support healthy democracy. https://t.co/gwNpTVZFwV