Migrantes que rompieron cerco fronterizo serán deportados

CIUDAD DE MÉXICO.- Los migrantes que intentaron cruzar el muro fronterizo que divide a México con Estados Unidos y la garita de El Chaparral para alcanzar el “sueño americano” y que han provocado desmanes en la frontera norte serán detenidos y deportados, aseguró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

De acuerdo con información de Notimex, el funcionario rechazó las acciones de las personas que rompieron el cerco policiaco y recalcó en entrevista telefónica con Milenio Televisión que “no es la manera en que deben actuar. Sabían que de ninguna manera iban a ingresar a territorio norteamericano de esa forma”.

Navarrete Prida aseguró que se reforzarán los puntos donde se tuvieron dificultades, pero las autoridades mexicanas no desplegarán a fuerzas militares, sino que México seguirá ofreciendo ayuda a los migrantes centroamericanos en las ciudades de Mexicali y Tijuana, Baja California.

