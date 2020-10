México: En desacuerdo AMLO con denuncia de su hermano Pío contra Loret de Mola

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la denuncia que presentó su hermano, Pío López Obrador, para que se castigue con 12 años de cárcel a quienes difundieron los videos con David León le perjudica y se mostró en desacuerdo.

"No estoy de acuerdo con él, Yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar, en lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos.

"Son asuntos particulares en este caso, y que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales", afirmó en conferencia mañanera.

Violación al derecho de libre expresión

El mandatario dijo que la denuncia afecta a su gobierno, pero aseguró que no se perseguirá a nadie y que no se violará el derecho a la libre manifestación.

"No estoy de acuerdo y no se va a hostigar ni a perseguir a nadie, están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa, no vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa.

"Ese es un asunto de ellos, pero yo no tengo nada que ver en esto, absolutamente nada, y en vez de ayudarme, esa denuncia de mi hermano me perjudica, nos afecta, relativamente, porque también si no es por eso, es por otra cosa", señaló.

Pío López Obrador Vs. Loret de Mola

Pío López Obrador denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los responsables de la difusión de los videos en los que recibe dinero en efectivo.

En la denuncia, presentada el 2 de octubre, el hermano del mandatario demanda que se castigue con 12 años de cárcel a los responsables de difundir "comunicaciones privadas" con David León Romero, reveló el periodista Carlos Loret de Mola, en su columna en The Washington Post.