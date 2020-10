México: las energías limpias son una falsedad, afirma AMLO

Benito Jiménez y Rolando Chacón

NAVA, Coahuila.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la política energética de su Gobierno y afirmó que va a rescatar a Pemex y la CFE, así sea con una reforma constitucional.

Durante su visita a la central termoeléctrica "José López Portillo", el mandatario reprochó que en administraciones anteriores se protegieran negocios privados a costa de las paraestatales mexicanas.

Frente a Manuel Bartlett, miembro del gabinete del priista Carlos Salinas, el Presidente afirmó que actualmente el 50 por ciento de la energía que consume el país se compra a precios elevados a empresas particulares y que de manera deliberada, los gobiernos neoliberales cerraron la operación de la CFE y Pemex derivando en una subutilización de sus plantas.

Indicó que un ejemplo es la termoeléctrica de Nava, en donde existen ocho plantas generadoras de la CFE; sin embargo, anotó, sólo opera una porque la actual normatividad no le permite producir a toda su capacidad.

El tabasqueño también lamentó que se usara el argumento de que las plantas de la CFE son una fuente de contaminación para beneficiar a las empresas de energías limpias.

Para lograr lo anterior, López Obrador se dijo dispuesto incluso a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución "para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional".

El Mandatario sostuvo que sólo de esa manera podrá cumplir con su compromiso de que no aumenten los precios de la energía eléctrica y los combustibles.