México: Estoy vacunado contra la mezquindad, responde Marcelo Ebrard a Muñoz Ledo

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Cuestionado por saber su opinión sobre los dichos de Porfirio Muñoz Ledo, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que en el único proceso en el que está involucrado es en el de traer rápidamente las vacunas al país.

"No estoy en ningún otro proceso de ninguna otra naturaleza, esta es realmente mi preocupación y mi dedicación. Y le diría yo, y termino con esto, si se me permite el símil, desde que entramos el presidente nos dijo: ustedes necesitan tener convicción para estar aquí. El que no tiene convicción para estar aquí no es bienvenido".

"Y eso opera como una vacuna, contra la mezquindad y la calumnia. No nos distraemos y es lo que nos ha pedido el presidente y eso hacemos. El único proceso es traer vacunas y cumplir con las obligaciones de la Secretaría, imagínense cómo nos vamos a distraer ahorita", afirmó el secretario de Relaciones Exteriores.

Porfirio Muñoz Ledo y su polémico comentario

Porfirio Muñoz Ledo, quien busca la presidencia de Morena, señaló en una entrevista brindada al tabloide español El País que Marcelo Ebrard demuestra en "todos sus actos" que está ansioso por ser presidente de México, por lo que advirtió que si sigue así lo expulsará del partido de llegar a la dirigencia.