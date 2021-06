México: Felipe Calderón ingresa al hospital por COVID-19

El expresidente de México durante el sexenio de 2006-2012 fue ingresado al Hospital ABC donde está en observación luego de resultar positivo a COVID-19.

El político se realizó una prueba covid, donde salió positivo al virus que ha acabado con la vida de millones de personas en el mundo.

A través de sus redes sociales, Calderón señaló que los síntomas que padece no son graves.

"Me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, apuntó el expresidente de México.

Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo.