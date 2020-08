México hoy empieza el ciclo escolar con todo el entusiasmo de aprender: Moctezuma

Antonio Baranda

MEXICO.- El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, destacó el compromiso de padres y maestros para poder hacer posible este lunes el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y el regreso a clases a distancia.

"México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano, quizá otros países no posean el tamaño del corazón de madres y padres como los nuestros. Quizá nuestras niñas, niños y jóvenes deseen aprender más que nadie en el mundo. Quizá otros países no posean un gobierno tan cercano con su pueblo o quizá sea todo esto junto”, acotó.

"Somos una gran nación y un gran pueblo. Somos un gran México, ni nos rendimos, ni ponemos en riesgo la salud de nuestras niñas y niños. Somos un gran México que hoy empieza el ciclo escolar 2020-2021 con todo el entusiasmo de aprender", expresó Moctezuma.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular de la SEP dio inicio al nuevo ciclo escolar destacando que México no se rindió ante la pandemia como otros países, donde las clases han sido canceladas hasta nuevo aviso.

"México no se rinde. Otros países se han rendido, unos concluyeron apresuradamente el ciclo escolar, otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso, unos más repetirán totalmente el año, otros no volverán hasta el 2021, y hay quienes cancelaron las clases hasta que haya vacuna", comentó el funcionario.

Trabajo conjunto por la educación de los niños

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció también el apoyo de padres, maestros y medios por trabajar juntos por el bienestar de la educación de los niños del país.

"De nuevo nuestro agradecimiento a padres y madres de familia, a las maestras y maestros de México porque muchos van a estar de asesores pendientes, orientando a los niños, todo esto de manera voluntaria. Pero, se ha contado con el apoyo solidario del magisterio nacional, muchas gracias también a los medios que están participando, es un esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado”, puntualizó.

Cruzada nacional informativa

Pese a que hoy comienzan las clases a distancia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió que sus maestros no inicien su labores en dicha modalidad y, por el contrario, emprendan una cruzada nacional informativa contra ese tipo de estudio y para generar las condiciones para un retorno a clases presencial.

Los dirigentes de la CNTE en Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas mostraron su inconformidad ante las clases del programa "Aprende en Casa 2", en el que los maestros tendrán que reforzar lo visto a través de las pantallas, y acusaron que excluye a niños que no tienen electricidad, que aumentará la brecha de aprovechamiento y que se podrían repetir los errores de la primera versión del programa.