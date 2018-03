Regresan a policías a la academia, Ejército toma el control

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejército Mexicano, la Policía Federal, la PGR y la Fiscalía General del Estado intervinieron a la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque con la finalidad de reevaluar a sus elementos, ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado.

La policía estatal tomó la seguridad del municipio de San Pedro, Tlaquepaque luego de que los policías municipales fueran desarmados para ser enviados al centro de capacitación en la academia policial, donde recibirán un curso y diversas evaluaciones, publicó Milenio.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, informó que la intervención de la policía es debido a los altos índices de delincuencia en Tlaquepaque y a que se presume la participación de los elementos en el crimen organizado.

"No nos van a intimidar. Vamos a trabajar minuto a minuto para darle a Jalisco la seguridad que merece”

“Hacer esto representa una medida contundente frente a la inseguridad que padece la metrópoli. Estamos dispuestos a actuar con toda la fuerza hasta el último día. Sé que cuento con el respaldo de la gente; todos queremos vivir en paz; todos queremos recuperar la tranquilidad”, escribió el mandatario en su cuenta de twitter.

Es Tlaquepaque el municipio que ha concentrado el mayor número de homicidios en lo que va de este 2018, situación que no desconoce Sandoval Díaz quien aseguró se está trabajando para que los ciudadanos puedan vivir tranquilos.

“Jalisco no está aislado de lo que vive el país; por eso, hoy menos que nunca podemos quedarnos de brazos cruzados. No nos vamos a detener. No nos van a intimidar. Vamos a trabajar minuto a minuto para darle a Jalisco la seguridad que merece”.

En una acción coordinada con el Ejército Mexicano, la @PoliciaFedMx, @PGR_mx y @FiscaliaJal, hoy a las 7:30 a.m. intervenimos la policía municipal de Tlaquepaque con la finalidad de reevaluar a sus elementos, ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado. pic.twitter.com/ZKWP3fWPmn — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 11 de marzo de 2018

Todos los elementos e incluso el director serán enviados a capacitación y serán reevaluados en el sistema de control y confianza por tiempo indefinido, mientras tanto se reforzará la vigilancia con 400 elementos Estatales, Federales y del Ejército quienes patrullarán las calles del municipio