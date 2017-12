Hija de ex gobernador de Michoacán fue encontrada sin vida

Agencia

MICHOACÁN.- Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigan la muerte de la abogada Ruth Reyna Vera, notaria pública número 95, hija del exgobernador Jesús Reyna García, actualmente preso, quien murió la noche del sábado en su domicilio particular, al parecer a causa de un suicidio.

Según las primeras investigaciones, Ruth, de 40 años, se quitó la vida al darse un balazo en la cabeza. Su cadáver fue localizado por sus familiares en el interior de su vivienda en los edificios del complejo residencial, publico Proceso.

También te puede interesar: Asesinan a ex director de Seguridad Pública en Michoacán

Se informó que personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen acudió a Vista Camelinas, en Periférico República de la colonia Félix Ireta, para llevar a cabo las diligencias por el fallecimiento de Reyna Vera, quien fue hallada sin vida aproximadamente a las 21:00 horas..

La mujer presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza y cerca del cadáver se aseguró un arma calibre .22 que fue embalada para su análisis. Las pruebas periciales practicadas al cuerpo dieron positivas al rodizonato de sodio.

Una vez que se realizaron las actuaciones correspondientes, se dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

Me uno a la pena que embarga a la familia Reyna Vera y al Lic. Jesús Reyna García, por el sensible fallecimiento de la Lic. Ruth Reyna Vera D.E.P. pic.twitter.com/8HmIjsT8H9 — Alfredo Anaya Orozco (@AlfredoAnayaO) 17 de diciembre de 2017

En este mismo complejo de edificios, el pasado mes de julio una mujer se quitó la vida lanzándose al vacío.

¿Quién es Ruth Reyna?

Ruth Reyna, la hija del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con Sin Embargo, fue detenido y recluido en el Penal del Altiplano en abril del 2014 tras aparecer en un video con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de “Los Caballeros Templarios”.

El 17 de enero pasado, la titular de la Secretaría de la Contraloría de Michoacán (Secoem), Silvia Estrada Esquivel, anunció que se interpusieron 10 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) por daño al erario público por un monto de 3 mil 759 millones de pesos.

Las denuncias abarcan los periodos de los ex Gobernadores Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, sin embargo, en conferencia de prensa, la funcionaria no precisó los nombres de los ex Gobernadores y ex funcionarios de primer orden contra los que se interpuso la denuncia.