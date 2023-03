‘México es mucho más seguro que Estados Unidos’, AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que actualmente México es un país mucho más seguro que Estados Unidos y señaló a los medios de comunicación de ser los propagadores de la percepción de inseguridad.

"Es seguro, es mucho más seguro que Estados Unidos, nada más que ustedes, medios de comunicación, no hablan de los carteles de Estados Unidos, es como si llegara la droga en submarinos, ahora que están de moda los globos, bajan toneladas de droga a EU, con marcianos ¿no?" , declaró.

En conferencia, el mandatario federal dijo, a pesar de las alertas de viaje emitidas por autoridades estadounidenses, que es seguro viajar a México.

"Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y nuestros paisanos allá, están bien informados, tan es así que usted dice las alertas del Gobierno” .

Obrador señaló que el gobierno estadounidense sólo recomienda a sus viajeros ir a estados del sur como Campeche y Yucatán.

“Si fuese así (niveles de inseguridad), no estarían llegando tantos estadounidenses a la Ciudad de México y el País, es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México, entonces, ¿qué está sucediendo? Es un doble discurso de aquel lado" .