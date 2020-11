México no es "pelele" de ningún gobierno extranjero, afirma López Obrador

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que México no es "pelele" de ningún gobierno extranjero.

"Cómo nos vamos a convertir en juez... Tengo que respetar a los ciudadanos de otros países, además es una elección en otro país donde hay 38 millones de mexicanos, unos votaron por un partido, otros por otro partido”.

"Cómo de manera irresponsable nos vamos a pronunciar por uno u otro. Eso es intervencionismo, ¿si no reconocemos va a haber represalias? No, porque lo estamos apegando a nuestra política de principios, legalidad, además no somos colonia, el gobierno de México no es pelele de ningún país", comentó López Obrador.

Política de no intervención

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que no puede reconocer aún a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos debido a la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

"Entonces con apego a esa política de no intervención y autodeterminación de los pueblos no podemos hacer reconocimiento de ningún tipo.

"Ya, creo yo que lo han entendido, quienes no han entendido y están generando mucho ruido son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados, sin principios", agregó.