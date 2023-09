México no puede maltratar a los migrantes: Xóchitl Gálvez

La migración ha desbordado México desde el punto de vista humanitario, pero las autoridades no deben maltratar a los migrantes, afirmó Xóchitl Gálvez, la aspirante del Frente Amplio por México.

Gálvez comenzó el segundo día de su estancia en Los Ángeles, California, con una visita a un campo donde paisanas hacen la "pisca" de fresa y donde aseguró "que el odio no solo está en México" sino en los portavoces republicanos que tienen actitudes xenófobas.

Para solucionar los problemas de nuestros migrantes, hay que escucharlos de cerca, no saludarlos de lejos. 🍓 Me identifico con todas ellas porque trabajan desde niñas para salir adelante. ¡Me hacen sentir muy orgullosa! #XóchitlInUSA #Estado33 pic.twitter.com/idyJfD0FOm

En México, señaló la senadora panista, los migrantes "están viviendo en condiciones infrahumanas porque el acuerdo con Estados Unidos de traer a los centroamericanos no consideró un acuerdo económico” .

"Cuando escucho a los candidatos republicanos referirse como se refieren a los mexicanos, cuando hay amenazas de deportaciones masivas, creo que tendrían que venir aquí (las autoridades mexicanas), pero tenemos que empezar a entendernos más los unos con los otros y acabar con el odio, porque el odio no sólo está en México. El odio yo lo veo en muchas zonas. El racismo, la discriminación , la xenofobia al que viene de fuera, sientes que te viene a quitar, pero en realidad te viene a ayudar" .

“Es un tema que nos está rebasando de manera humanitaria y México no puede tratar mal a los migrantes, aunque vengan de paso, porque acá (en EU) los están deportando de manera masiva y México no tiene las condiciones para recibirlos” .

A las paisanas que hacen la pisca, Xóchitl les dejó un mensaje: