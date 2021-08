México presenta demanda civil contra fabricantes de armas en EU

MÉXICO.- El Gobierno de México ha emprendido una demanda civil contra 11 empresas fabricantes de armas en EU a las que el ejecutivo señala de promover prácticas comerciales, "negligentes e ilícitas", que facilitan el tráfico ilegal de armamento en el país suramericano.

La presentación del recurso estuvo encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que las empresas armamentistas aunque dicen que no tienen responsabilidad, una vez venden las armas, sí la tienen.

Ebrard también indicó que México no tiene intención de interferir en la política interna de EU relacionada a las armas y advirtió que el proceso judicial no apunta al Gobierno estadounidense sino contra a las empresas que han causado daño a través de la venta y distribución ilegal, una práctica que podría haber ocasionado unos 17 mil asesinatos en el país latinoamericano.

Adelantó que tanto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el Senado de la República, apoyan y promueven estas acciones que adelanta México, que buscan poner en el centro de la mesa de diálogo y del debate con EU, el preocupante tema del tráfico de armas.

El canciller mexicano también indicó que la única vía para que las empresas de armas y sus distribuidores entiendan el año que hacen, es que sean sancionadas en este proceso judicial.

"Si no la ganamos, no van a entender. Van a seguir haciendo lo mismo y vamos a tener muertos todos los días en México", advirtió Ebrard, quien añadió que la demanda no sustituye los otros esfuerzos que se deben hacer, "pero es indispensable".