Algunos pueblos mágicos podrían dejar de serlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Por descuido o falta de trabajo, la Secretaría de Turismo (Sectur) ha puesto bajo advertencia a 14 Pueblos Mágicos, los cuales se encuentran en peligro de perder este distintivo.

En entrevista con MILENIO, el subsecretario de Innovación y Desarrollo de la Sectur, Gerardo Corona, informó que tras una revisión a todos los destinos se encontraron diversas irregularidades en la forma como están operando.

Esos 14 Pueblos Mágicos están en peligro porque ha fallado “mucho la operatividad del modelo, existe ambulantaje, basura y a veces pierden la imagen urbana. De repente te ponen letreros que no deben de ser, no hay desarrollo del producto turístico o los comités no están trabajando correctamente. Son una serie de elementos que observamos”.

El funcionario mencionó que se les ha dado un lapso de entre 180 días y un año para que resuelvan los problemas que se les han señalado.

De acuerdo con la Sectur, el programa Pueblos Mágicos busca incluir a pequeñas localidades del país con atributos simbólicos, leyendas o historias que las conviertan en destinos atractivos para los viajeros nacionales y extranjeros.

Ahora son 111 Pueblos Mágicos, entre ellos Real del Monte, Mineral del Chico, Pátzcuaro, Taxco, Tequila, Valladolid y San Cristóbal de la Casas.

Corona afirmó que es un programa en que los destinos se comprometieron a introducir mejorías y por eso se les otorgó el distintivo, pero si no lo hacen “a lo mejor ya no hay interés, y hay que transferirlo a otro pueblo que sí lo esté buscando; sin embargo, no queremos hacer movimientos sin trabajarlo de manera institucional”.

Gerardo Corona declinó hacer público los nombres de estos pueblos mágicos en riesgo.

"No, se puede saber. Es cuestión de respeto a los destinos, es un programa donde se comprometieron a hacer algo y por eso se les otorgó el distintivo, sino lo están haciendo a lo mejor ya no hay interés en esto", dijo.

Profesionalización

Agregó que el programa Pueblos Mágicos ha tenido diversos cambios en sus reglas durante esta administración y se busca que tengan otros para profesionalizarlos.

Recordó que desde la llegada de Enrique de la Madrid a la Sectur se entregaron nombramientos en 2015, pero porque era una convocatoria que se había trabajo con antelación, por lo cual tuvieron que ser otorgados.

Una vez otorgados esos distintivos no se han dado nuevos, ya que se ha preferido mejorar el programa en todas sus aristas, para fortalecerlo desde la parte de ingreso de los destinos y los recursos que se le asignan.

Hemos sido muy cuidadosos en no hacer nombramientos en espera de que lleguen a su consolidación, porque no es lo mismo un Pueblo Mágico de 15 años a uno de tres, comentó.

“Estamos proponiendo un modelo de incubación, pues buscamos que abajo se labore; antes que todo el que quiera ser Pueblo Mágico debe trabajar con su gobierno en un programa con todos los conceptos, de modo que al final del proceso el destino sea sólido, y el que no, salga”, dijo Corona.

Asimismo, el subsecretario de la Sectur informó que trabajarán con el equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para revisar si habrá Pueblos Mágicos adicionales o se conservan los que ya están.

Indicó que debe ser así porque el siguiente presupuesto ya le tocará a la nueva administración, por lo que se debe revisar con ella el dinero y cuánto se podrá destinar a ese programa turístico.

En ese contexto, el titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, ha afirmado que ya pidió a todos los funcionarios de la dependencia trabajar para preparar la transición, con el fin de recabar la información de los programas, sus resultados y los pendientes.

Ese proceso con el siguiente gobierno empezarán una vez que le sea entregada la constancia de mayoría al virtual presidente electo, López Obrador.