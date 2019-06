Pese a esfuerzos de AMLO, México reprueba en combate a corrupción

Agencias

Ciudad de México.- Pese a los esfuerzo de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, México se encuentra entre los países peor calificados para el combate a la corrupción, de acuerdo con el más nuevo ranking de Americas Society and Council of the Americas (AS/COA), que calificó de manera global con 4.65 puntos al país.

La AS/COA y la firma Control Risk lanzaron el índice Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) y los resultados fueron presentados ayer. El índice mide la efectividad de esta lucha en países latinoamericanos.

México se encuentra entre los países de América Latina con menor capacidad para combatir la corrupción. Sólo Venezuela y Guatemala están en peores condiciones.

El Índice arroja luz sobre la relativa falta de progreso de México en la lucha contra corrupción. Un área clave de preocupación es la eficiencia e independencia judicial: los tribunales. En general, siguen siendo propensos a la interferencia política y se enfrentan a una gran cantidad de casos pendientes.

"Además, la implementación de un nuevo sistema judicial acusatorio, diseñado para agilizar procesos judiciales, sigue siendo irregular", indica el reporte.

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Se considera que es más probable que los países corruptos sean procesados y castigados por los países con mayor puntaje.

El país con mejor evaluación es Chile, con una calificación de 6.66, seguido por Brasil con 6.14, Colombia con 5.36; Argentina, 5.33; Perú, 5.17; México, 4.65; Guatemala, 4.55; y Venezuela con 1.71.

El Índice CCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir el delito de cuello blanco. Estas variables se dividen en tres subcategorías: capacidad jurídica; democracia e instituciones políticas; y sociedad civil, medios de comunicación y sector privado. Los puntajes generales de los países son un agregado ponderado de estas tres subcategorías.

(Con información de Infobae)