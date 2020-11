México: Revelan corrupción en Pemex, señalan contratación de proveedores fantasma

Rebeca Herrejón

MÉXICO.- Pemex registra contrataciones con empresas fantasma e incluso con empresas sancionadas o improvisadas, sin experiencia en la industria petrolera.

Conforme un estudio de próxima aparición titulado "Corrupción en los Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas", de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre diciembre de 2018 y octubre de 2020 fueron detectadas 32 transacciones con 26 empresas creadas durante la presente Administración; dichas empresas carecen de antecedentes en una industria especializada como la de Pemex. Estas 26 empresas recibieron contratos por un monto de más de 11 mil millones de pesos.

El 1 de junio de 2020, Grupo Reforma publicó la denuncia interpuesta en contra de la empresa Grupo Huerta Madre a la que se le adjudicó un contrato por 4 mil 968.8 millones de pesos, para acondicionar los terrenos donde se construirá la refinería de Dos Bocas y que se dio mediante el procedimiento de invitación restringida a una empresa que carecía de experiencia y que apenas contaba con un capital de 60 mil pesos.

El estudio de MCCI destaca también tres transacciones realizadas por PTRI (Pemex Transformación Industrial) por casi 12 millones de pesos con una misma empresa fantasma, Arias Soluciones Integrales y Servicios Integrales, que fue declarada definitivamente como tal por el SAT el 6 de diciembre de 2019.

También se detectaron otras 10 empresas sancionadas o inhabilitadas por el SAT que fueron contratadas para 23 transacciones más. Esta vez, por un monto total de poco menos de mil millones de pesos.

Contratos jugosos

"No hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador o del presidente municipal. Y si el presidente no se entera no está atento, no está haciendo su trabajo, o manda, pero no gobierna", manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su usual conferencia mañanera de este martes.

López Obrador sostuvo que cuando un titular del Ejecutivo es incapaz de darse cuenta de las transas que se cometen durante su administración, es porque no gobierna.