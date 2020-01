México reclasificará los videojuegos y sacará del mercado los más violentos

CANCÚN.- Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) reveló que los videojuegos serán reclasificados, y en su caso, sacados del mercado si promueven contenido violento.

La Secretaría de Gobernación ordenó la revisión de los videojuegos, tras la el tiroteo en un colegio privado en Torreón, Coahuila; a manos de un estudiante.

"Hablamos de más de dos millones de videojuegos que están en el mercado nacional e internacional que deben ser clasificados con algún tipo de leyenda, letra, color o anuncio".

¿Cómo se clasificarán los videojuegos en México?

El funcionario precisó que los videojuegos se clasificarán como las películas, es decir AA, para niños; A para todo público; B para menores de 18 años; la B15 para adolescentes; la C para adultos; y la D para contenido extremo.

Destacó que esto permitirá a los padres saber cuál es el más óptimo para sus hijos.

Precisó que en el caso de los videojuegos de contenido violento se clasificará con criterios como lenguaje violento, sexual, violencia explícita y adicciones.

González dijo que en algunos casos los videojuegos de violencia son adquiridos a través de la red y no de manera física, por lo que para un menor es fácil comprarlos.

Critican “irresponsabilidad” al juzgar a los videojuegos

La Fiscalía de Coahuila informó que el menor, quien también hirió con disparos de arma de fuego a seis compañeros, gustaba jugar con videojuegos con contenido violentos.

Fachada del colegio Cervantes en donde ocurrió el tiroteo. (Notimex)

Sin embargo, luego de que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, resaltara estos hechos apenas unas horas del incidente, de inmediato desató críticas.

Daniel Gómez-Tagle, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y Derechos Humanos, consideró que en el caso del Colegio Cervantes, el menor no estaba influenciado por el videojuego Natural Selection, sino por la matanza en sí, pues el videojuego no es popular ni de fácil alcance para los niños.

El experto criticó que Riquelme no hablara del estado mental del niño, o de la manera en que obtuvo las armas.

Videojuegos no están relacionados con la violencia: estudio

Aejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, pidió no satanizar los juegos de video, pues éstos también son un elemento de socialización.

"Hay una parte de socialización, una parte de competencias sanas en los videojuegos. Tengo pacientes que se contactan con otras personas de su misma edad, juegan, aunque no tengan, inclusive, el mismo idioma; el videojuego es una comunicación".

De acuerdo con la investigación “Violent video game engagement is not associated with adolescents' aggressive behaviour: evidence from a registered report”, realizada por la Universidad de Oxford en 2019, no existe ninguna relación entre el comportamiento agresivo en los adolescentes y la cantidad de tiempo que pasan jugando videojuegos violentos.

(Con información de Agencia Reforma y Notimex)