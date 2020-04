México compra 610 respiradores a Suiza para apoyar a enfermos graves

Ciudad de México.- México compró 610 respiradores mecánicos a una empresa suiza, informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Un informe presentado por el Canciller durante la conferencia de prensa, señala que los respiradores, que llegarán en mayo, fueron adquiridos a la marca suiza Hamilton Medical.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha gestionado la compra de 610 respiradores mecánicos a la marca suiza Hamilton Medical, para abastecer a diferentes autoridades de salud en México durante el mes de mayo", indica.

"En las semanas subsecuentes se seguirán realizando gestiones para la adquisición de nuevos equipos".

En materia de donativos de equipo, el Canciller detalló que se han recibido siete de cinco países: China, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos y Suiza.

Dinamarca, por ejemplo, donó 8 mil lentes y caretas a través de LEGO Inc; mientras que Suiza aportó 3 mil 600 frascos con tabletas de hidroxicloroquina, a través de la farmacéutica Novartis.

Estas tabletas -100 por frasco- permitirán dar tratamiento a 20 mil pacientes con Covid-19 bajo protocolo clínico.

Ebrard abundó que han llegado seis vuelos del denominado "puente aéreo" con China, para proveer de insumos médicos a nuestro país.

Los insumos adquiridos consisten en equipo de protección para el personal médico, y ventiladores para el tratamiento de casos de Covid-19.

"Se me ha preguntado por qué el ritmo, por qué no mandamos aviones muy grandes y traemos todo de una vez. Porque no son inventarios, se van produciendo", argumentó.

En semanas anteriores, el gobierno anunció que Estados Unidos había garantizado la venta de mil ventiladores y en China se adquirieron 5 mil más. En el mismo sentido, el Conacyt anunció que varias instituciones tecnológicas del país trabajan en el diseño y construcción de ventiladores nacionales, a un precio más económico que los importados, los cuales estarán disponibles a partir de la segunda semana de mayo, cuando se espera el pico más alto de contagios por Covid-19.