Secuestradores fingen noviazgo para 'agarrar' a su víctima

CIUDAD DE MÉXICO.- Mujeres contaron que los secuestradores eligen a sus víctimas en lugares concurridos y en hora pico. De acuerdo con la denuncia que hicieron dos mujeres en redes sociales, los presuntos secuestradores fingen ser parejas de sus víctimas y con la excusa de que están molestas, intentan llevárselas.

Diana relató en Facebook que entró a una tienda de ropa en el Centro Comercial Santa Fe, y al salir un sujeto de aproximadamente 40 años la tomó por el brazo y le comenzó a hablar como si la conociera.

Mientras la mujer intentaba zafarse del presunto secuestrador, además de gritar y pedir ayuda, el sujeto la llevaba apresuradamente a la salida y decía: "Vamos afuera, estás haciendo todo un drama. Todos nos ven, qué vergüenza".

Un policía que se les acercó, sólo se dirigió al sujeto e ignoró las palabras de Diana.

Cuando llegaron al estacionamiento, la víctima seguía forcejeando con su agresor, y por fortuna un grupo de jóvenes se les acercó.

El hombre respondió que su novia estaba molesta y que era asunto de dos, sin embargo, los jóvenes defendieron a Diana y le señalaron al agresor que de ser su pareja no le daba derecho de llevársela, llegaron tres hombres más y rescataron a la mujer. El sujeto se retiró, conservando su papel de novio.

Yos fue otra mujer que contó su caso; ella se encontraba en el transborde de la estación del Metro Taxqueña al Tren ligero cuando un hombre la abordó y le dijo: "No te enojes mi amor, deja de hacer berrinches".

La joven asustada le ofreció su cartera y su teléfono celular, pero el sujeto le dijo que eso no le servía, así que la obligó a entrar al vagón con él. Por suerte, una pasajera notó algo anormal en la situación.

"Creo que ella vio que me moría de miedo, y cuando él me jaló empecé a decir que no lo conocía; que me soltara y empecé a gritar. La señora me jaló hacia ella y él se bajó dos estaciones después." contó Yos.

En ambos casos de Diana y Yos destacaron que los sujetos actuaron con tranquilidad para simular que las conocían y que eran pareja.

