México seguirá su relación diplomática con Israel, afirmó AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que México no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Israel, a pesar de la decisión tomada por algunos otros países de América Latina, como Colombia y Bolivia.

Durante su conferencia matutina, el mandatario enfatizó que la posición de México en este asunto se mantendrá neutral, con el firme propósito de favorecer la búsqueda de la paz en la región.

Desde Palacio Nacional, el mandatario lamentó que la postura de México no haya sido comprendida del todo por los actores involucrados en el conflicto de Medio Oriente.

‘¿Qué no podemos ponernos de acuerdo? ¿Para qué es la política? Entre otras cosas, para evitar la guerra. Al principio me pedían que yo tomara partido y dije: neutralidad, nosotros no nos metemos en eso, nosotros queremos la paz, no se entendió’, reprochó.