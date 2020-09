México: "Suave, suave", respuesta de AMLO a ultimátum de Trump por narco

Isabella González Von Hauske

MÉXICO.- Ante las críticas de Estados Unidos de que México no hace lo suficiente en el combate al narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que son opiniones de un informe anual, algunas de las cuales no comparte pero respeta, y descartó una confrontación.

"Es un informe que se presenta cada año desde hace tiempo, se rinde, entonces ya conozco el documento. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a emitir un boletín, pero la recomendación que hice hoy en la mañana al Secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) es de que amor y paz, suave, suave, suave, suave".

En la versión 2020 del Memorando Presidencial para Determinar a los Países Principales de Producción y Tránsito de Drogas Ilegales, Trump aplaudió avances del gobierno de López Obrador, pero pidió hacer más para proteger a mexicanos y estadounidenses de los cárteles.

"Es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente y no vamos nosotros a confrontarnos. Tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política. Entre otras cosas, además de que no hay problema, de que son muy buenas las relaciones, que no hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos".

El político tabasqueño consideró que el tema no amerita una declaración, una contestación ni ríspida ni enérgica porque es muy buena la relación con el vecino país del norte.

Estados Unidos tiene derecho a opinar, dice López Obrador

Respecto al combate a los cárteles de la droga, el presidente aseguró que todos los días se trabaja en ello y no tiene cargo de conciencia al respecto.

"¿No hay riesgo de que les quiten ayuda financiera?", se le preguntó.

"No, no, no, al contrario", respondió.

López Obrador insistió en que ese informe representa el derecho que tiene Estados Unidos de opinar y México lo respeta.

"Nada más, pero con Estados Unidos", dijo haciendo la seña de amor y paz con las dos manos.

México libró un ultimátum de Trump, impuesto el año pasado sobre el combate antinarcóticos, pero con su memorando, el mandatario estadounidense renovó esa amenaza que podría significar recortes a la ayuda bilateral en el futuro.

"A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año, respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas", se lee en el documento emitido ayer.

"Los decomisos siguen siendo demasiado bajos ante estas amenazas críticas de drogas. Estos cárteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre partes de su país".