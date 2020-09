México: Urge López Gatell evitar reuniones masivas en estas fiestas patrias

Antonio Baranda

MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo este martes un llamado a la ciudadanía a evitar las concentraciones masivas o reuniones familiares por las fiestas patrias, a fin de mantener el ritmo de disminución de los contagios de Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario dijo que si bien todos los indicadores considerados señalan una disminución, la epidemia sigue activa en el país.

Todos los indicadores, explicó, son consistentes, la ocupación hospitalaria y de camas de medicina crítica, los porcentajes de positividad y de casos recientes, así como los números estimado y confirmado de nuevos casos de enfermedad han estado disminuyendo desde la semana 29, lo que suma siete semanas consecutivas.

Pandemia de coronavirus sigue activa

"La epidemia sigue activa, hay que mantener todas las medidas de sana distancia, en particular hacemos un llamado ahora, durante las fiestas patrias, no congregarse, no hacer reuniones familiares, desde luego no hacer fiestas o alguna celebración masiva para que logremos mantener este ritmo de disminución de contagios, si se se puede no salir a la vía pública no solamente en estos dos días si no en general, es mucho mejor", sostuvo.

López-Gatell recordó las medidas de prevención ante la epidemia, que suma 703 mil 221 casos estimados y 72 mil 752 decesos: lavarse las manos, mantener la sana distancia, si se tienen síntomas no ir fuera de casa y usar cubrebocas en sitios públicos cerrados.