México va en dirección equivocada con López Obrador: senador de EU

México va en dirección equivocada en asuntos de seguridad y democracia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el Senador de Estados Unidos, Bob Menendez. Asimismo, señaló que el gobierno estadounidense debe aumentar su involucramiento en el país.

Cinco días después de que autoridades encontraran los cuerpos de dos estadounidenses y lograran rescatar a otros dos ciudadanos de ese país secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, el también presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EU expresó grave preocupación por la situación en México.

"Debemos aumentar drásticamente nuestro involucramiento con México, no puede tratarse solo de economía. Tiene que ser sobre seguridad y protección también. Y me temo que en México vamos en la dirección equivocada así como en cuestiones de democracia", dijo Menendez a la cadena MSNBC.