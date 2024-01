Ante las nuevas variantes de Covid-19, infectólogos recomiendan aplicarse la vacuna actualizada contra este virus, el cual ha ido evolucionando y ya es muy distinto al que empezó a circular en 2020, aseguraron.

La recomendación de expertos es que todas las personas que tengan más de seis meses de haberse aplicado su última dosis contra la vacuna de Covid-19, se pongan el biológico actualizado.

El infectólogo Alejandro Macías estimó que más del 80 por ciento de la población en México requiere de aplicación de la vacuna actualizada, pues la mayoría se vacunó contra Covid-19 hasta 2022.

" Covid-19 evoluciona y no se irá, va a volver . No sabemos cuándo pueda volverse un virus menos patogénico, pero por las nuevas variantes que han circulado, particularmente, por la variante pirola , lo que vemos es que no es un virus menos patogénico y es un virus muy contagioso, que va a venir en oleadas, y lo mejor es que nos encuentre vacunados" , destacó.

Macías enfatizó que lo ideal es que la población se vacune con vacunas actualizadas, las cuales son eficaces contra virus actuales.

En México, actualmente sólo es posible adquirir estas vacunas de manera privada.

En el País sólo se comercializan las vacunas de Pfizer y Moderna como vacunas actualizadas.

Los biológicos que ofrece el Gobierno en la actualidad son las vacunas cubana y la rusa, es decir, Abdala y Sputnik, las cuales están hechas con el virus ancestral, con información del virus original Wuhan, en China.

"Sería una pregunta semejante, si me dijeran, no tengo acceso a la vacuna de influenza de este año, me pongo la del año pasado, mi respuesta sería: 'Si no tienes la de este año, pues está mal, no es lo ideal, pero ponte la del año pasado, debe ser mejor que nada, es muy probable que sea mejor que nada; pero no es lo ideal, lo ideal es que ya tuviéramos vacunas actualizadas y la evidencia que tenemos muestra que funcionan mejor” , aseguró.