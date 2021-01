Se pudo reducir el daño de la peor crisis económica desde 1932: Expertos

Ciudad de México.- Durante 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró su peor contracción desde la Gran Depresión, con un descenso de 8.5 por ciento respecto al nivel de un año antes, muestran cifras oportunas desestacionalizadas por el Inegi.

Enrique Cárdenas, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, sostuvo que es el mayor retroceso desde 1932, un periodo en el que no se sabía qué hacer, pero que el país reaccionó relativamente rápido para hacer frente a la situación y retomó el nivel previo a la debacle en dos años.



"La caída económica de 2020 fue fuerte, pero se pudo haber paliado y no se hizo, ya que no se tomaron medidas contracíclicas para apoyar con recursos a la gente y las empresas", afirmó.



Juan Carlos Moreno Brid, catedrático de la UNAM, indicó que "aunque el declive en el PIB real de 2020 es la peor caída desde 1932, el choque actual -debido al coronavirus- es el más agudo que ha vivido no sólo México, sino la economía mundial en muchas décadas. En ambos casos, el colapso tuvo como causa un choque externo muy adverso, complicado en ambos episodios por una respuesta fiscal inicial errada".

Al igual que Enrique Cárdenas, Moreno Brid consideró que en 2020 no se tomaron medidas contracíclicas para evitar el descalabro.



"Esa apuesta fiscal (procíclica) por el equilibrio presupuestal y el no querer recurrir a la deuda -en el contexto de una bajísima carga tributaria- limita brutalmente la capacidad de respuesta efectiva ante la pandemia, lo que profundizó la caída de la producción y el empleo", puntualizó Moreno.



Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, refirió que el descalabro fue resultado tanto de factores internos y externos, como la caída de la economía estadounidense.

Destacó la falta de preparación del sistema de salud pública y la ausencia de medidas fiscales.

En 2020, sólo el sector agropecuario registró un incremento de 2 por ciento, mientras que las actividades industriales presentaron un descenso de 10.2 por ciento y las agrupadas en el sector de servicios, 7.9 por ciento.



No obstante la magnitud de la caída del PIB de 2020, en los últimos trimestres del año, la producción mostró tendencia de recuperación.



Los efectos de la pandemia se resintieron con mayor fuerza en la actividad productiva del segundo trimestre, cuando el PIB se contrajo 18.66 por ciento a tasa anual.

Después de eso, la producción cambió de dirección y en el tercer trimestre creció 12.12 por ciento.



Ayer, el Inegi informó que en el cuarto trimestre de 2020 el PIB avanzó 3.1 por ciento con respecto al trimestre previo.

Agotan 73% de ahorros

En 2020, el Gobierno utilizó 176 mil 382 millones de pesos de los fondos de emergencia, lo cual equivale a 73 por ciento de los recursos que tenían, según un informe de Hacienda.



A principios de 2020, los tres fondos de emergencia del Gobierno contaban con 239 mil 765 millones de pesos y, al cierre, quedaron 63 mil 383 millones para emergencias.



Se trata del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo (FMP).



El más afectado fue el FEIP, de donde se tomaron 149 mil 46 millones de pesos de los 158 mil 544 que había.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Inaplazable un plan de emergencia económica en México: Acción Nacional

Industriales confían que el T-MEC atraiga más inversión en 2021 en México

Economía de México se desplomó 8.5% por Covid-19, su peor caída en 88 años