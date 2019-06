México y EU llegan a un acuerdo: no habrá aranceles

Redacción/ SIPSE

México.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que se ha llegado a un acuerdo con México.

"Me complace informarles que los Estados Unidos de América han llegado a un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por los Estados Unidos el lunes, contra México, quedan por la presente suspendidas indefinidamente.", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que no habrá aplicación de aranceles a México por parte de Estados Unidos.

Según Trump, México acordó tomar medidas sólidas para eliminar la inmigración ilegal procedente de México.

Los detalles del Acuerdo serán liberados en breve por el Departamento de estado, señaló Trump.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!