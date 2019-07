"Éramos la vergüenza internacional" por caso Odebrecht: Mario Delgado

Agencias

México.- El coordinador de los diputados Morena, Mario Delgado, dijo que con la detención en Alemania de la señora Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), el país ya actúa sobre el caso Odebrecht, pues "éramos la vergüenza internacional".

Entrevistado al concluir la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resaltó que este hecho hace ver la diferencia en el tema de combatir la corrupción. “Es un gobierno que ya está actuando contra la corrupción”, señaló.

“Qué bueno que ya se está actuando en el tema de Odebrecht; éramos la vergüenza internacional, el único país en el que no había pasado absolutamente nada en el caso Odebrecht”, dijo.

En otros temas Delgado Carrillo opinó sobre la reducción de Citibanamex a la expectativa de crecimiento para México, y dijo que hay indicadores mixtos en la economía y se han cumplido las metas que se pusieron para la inflación y el aumento de la inversión extranjera.

“Hay finanzas públicas sanas y hay una reasignación del gasto público muy importante hacia dos rubros fundamentales: uno los programas sociales, y segundo los proyectos de inversión”, agregó.

Consideró que dicho reporte es un dato al que hay que poner mucha atención, y hacer cumplir el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para que mejore la cifra de crecimiento.

En su opinión no hay un juicio equilibrado, porque lo que no calculan las agencias calificadoras ni los bancos, como ya lo ha dicho el Presidente de la República, es cuál será el impacto de tener un país sin corrupción, un país con Estado de derecho y con paz, que termine con la ola de violencia.

“Sin duda, si no terminamos con la corrupción, con la violencia y si no hay Estado de derecho no hay manera de que nuestro país tenga tasas de crecimiento diferentes a las que vimos en los últimos 30 años”, puntualizó.

A la pregunta sobre si participará por la dirigencia de su partido, expresó que lo que ha dicho al respecto es que es el momento de la reflexión y de las grandes definiciones en Morena.

Lo anterior deberá ser así porque se concluyó una etapa muy importante del movimiento; “el gran objetivo de que Andrés Manuel fuera presidente ya se logró".

“Entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo debemos organizar al partido para que garantice la trascendencia del proyecto de la Cuarta Transformación? Es un desafío muy grande; hay varias preguntas que tenemos que responder y esa redefinición es lo más importante para Morena, no quién lo va a dirigir”, concluyó.