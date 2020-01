Miedo a perder su trabajo mantuvo en el closet a Montserrat Oliver

CIUDAD DE MÉXICO.- Por miedo a quedarse sin trabajo y a perjudicar a sus seres queridos, Montserrat Oliver permaneció por años encerrada en el "clóset".

La conductora regia hizo nuevas revelaciones del por qué no hizo públicas sus preferencias sexuales, a pesar de ser un secreto a voces.

"Obviamente da miedo, da miedo desilusionar a la gente que quieres, y no entiendo por qué desilusionar, porque lo normal para todo mundo es ser heterosexual y como les he dicho siempre, a mi no me gusta etiquetarme", señaló la presentadora del programa Mojoe.

Lamentó que en México haya una doble moral y aunque en apariencia la homosexualidad es aceptada, en el fondo no es así y por ello hay muchas cosas que se limita a hacer para evitar perjudicar a sus sobrinos.

Muchas cosas que no hago es por mis sobrinos: Montserrat Oliver

"No lo hice públicamente, no por mi mamá. Mi hermana era un poquito más que sus hijos, muchas cosas que no hago es por mis sobrinos, la presión social porque los molesten, porque, como saben, yo soy persona pública y de todo se entera el mundo y no me gusta perjudicar a la gente que quiero".

"Me costó un poco porque me daban miedo las marcas, me daba miedo quedarme sin trabajo. A la hora de la hora no te contratan y tenía miedo porque vivo del medio y no quería que las marcas no se quisieran identificar conmigo, pero yo creo hoy en día que las marcas que no son reales, no valen y no cuentan".

Antes de iniciar una relación con Yolanda Andrade, que fue su primera pareja mujer, la regia estuvo casada con un hombre.

"Mi mamá siempre me lo dijo, que siempre supo. Una vez cuando ya andaba con Yolanda, mi mamá fue a verme al departamento donde vivía con ella y me dice: 'ay, tú que eres mi hija tan perfecta, tan linda, te adoro', yo le dije: 'ay, mami, no soy tan perfecta como crees que soy porque pensé que eso no le iba a hacer mucha gracia".

"Y me dijo 'yo sé lo que tienes y aún así te adoro y eres perfecta para mí'. Y ahí casi lloro, me llenó el alma, no tuve que salir del clóset".

Montserrat está convencida que las mamás siempre saben quiénes son sus hijos, pero se callan por hacerse tontas o porque en algunos casos, quieren cambiarlos.

Reveló que se sintió motivada a descubrir su relación con Yaya Kosikova a través de la revista porque no quería seguir mintiendo y porque quizás podría ayudar a otros al hacer pública su homosexualidad.

"Mi ex pareja dejó de ser gay, todo mundo lo aceptó y todo estaba perfecto, entonces no hay ningún problema. Es más fácil regresar a ser heterosexual a ser gay. Si yo estaba viviendo esta relación y tengo una pareja mujer, dije, '¿por qué no voy a hacerlo público? Voy a salir del clóset'".