Migrantes arman “Abrazos, no muros” en el Río Bravo

Migrantes hispanos y mexicanos se reunieron durante seis minutos sobre el Río Bravo, en la frontera entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en la décima edición del evento denominado "Hugs not Walls (Abrazos no Muros)” donde denunciaron que tanto las autoridades estadounidenses y mexicanas los han utilizado para su beneficio, no obstante no dan soluciones reales al tema migratorio.

El encuentro fue organizado por Border Network for Human Rights (la Red Fronteriza por los Derechos Humanos) con un centenar de familias que han estado separadas durante años, entre los aspectos más destacados del evento fue la realización de protesta frente a la militarización de la frontera sur de EUA.

Debido a que su mandatario Joe Biden esta semana ordeno reforzar con mil 500 soldados más por la terminación del Título 42 ley migratoria que se estableció durante la pandemia del Covid-19 que permitía la inmediata expulsión de los migrantes terrestres.

Fernando García director de la organización civil enfatizó que han realizado 10 eventos de este estilo y que éste sin dudas ha sido el más complicado declarando que: “Este es un evento que ha sido muy difícil este año. Lo hemos hecho 10 veces, pero nunca lo habíamos hecho en las condiciones en las que está el muro del día de hoy. Nunca habíamos tenido una frontera tan militarizada".

Es importante destacar que las familias seleccionadas por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, portaron playeras azules, los del lado mexicano, y amarillas de Estados Unidos, bajaron en grupos sobre el puente de madera y se reencontraron entre abrazos y lágrimas que tenían una duración estándar de seis minutos. En total el evento completo tuvo una duración de dos horas.

Con información de Reforma