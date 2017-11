¡Cambio de planes! Osorio Chong no va por la presidencia de México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prefiere mantenerse al frente de la política interna y buscará sacar adelante los principales pendientes que hay en el Congreso, como la Ley de Seguridad Interior y el tema del mando único, por lo que se descartó para buscar la candidatura del PRI a la Presidencia.

De acuerdo con información de Milenio, se sabe que de Aurelio Nuño, José Narro, Luis Videgaray, José Antonio Meade y el propio Osorio Chong, los cinco políticos cuyos nombres se han manejado como eventuales candidatos desde que inició la carrera presidencial, solo uno se registrará, esta misma semana, pues el domingo 3 de diciembre vence el plazo para hacerlo. Uno de los cinco, pero al menos otro de menor perfil y nulas probabilidades también se apuntará.

Por lo pronto, el hecho es que Osorio Chong, quien estaba al frente tanto en las encuestas internas del PRI como en las externas, decidió no ir por la candidatura y centrará sus esfuerzos en el combate a los delitos del fuero común , en especial lo referente a atacar el creciente número de homicidios en el país.

También se enfocará en coordinar las acciones de combate a la delincuencia organizada y los apoyos a las policías estatales y municipales, aunque aseguró a sus colaboradores que apoyará en lo que le ordene el Presidente a quien resulte elegido.

Reunión de emergencia

El anuncio se da la víspera de que arranque al interior del partido el proceso formal para definir quién será el abanderado con miras a 2018; inclusive, el propio dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, canceló de último minuto su participación en la Feria internacional del Libro (FIL) que tenía considerada para ayer.

Aunque el líder priista tenía programadas tres actividades en la FIL de Guadalajara, incluida la presentación del libro El PRI y su identidad política, así como un foro con José Woldenberg sobre las elecciones del año que entra, canceló un par de horas antes, a pesar de que su equipo de comunicación ya estaba en la feria.

Ochoa recibió una llamada urgente en la que se le emplazó a una reunión para notificar a los aspirantes presidenciales la decisión de ir con un candidato de unidad. En el encuentro estuvieron presentes los secretarios de Salud, José Narro; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, fue convocado por separado a las cinco de la tarde; en caso de inscribirse como aspirante, deberá presentar su registro a más tardar el 30 de noviembre, por ser un simpatizante y no un militante.

De acuerdo con la convocatoria, Meade tendrá que presentar la petición de registro ese día ante la Comisión Política Permanente del PRI, y el 3 de diciembre tendrá que acudir a registrarse formalmente.

Mientras el secretario de Gobernación deja la competencia y no se sabe si el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, fue convocado a Los Pinos, ayer a mediodía en Palacio Nacional, José Antonio Meade se reunió con José Antonio González Anaya, actual titular de Pemex, para comenzar a ver los temas referentes al control de la dependencia, pues trascendió que el titular de la SHCP presentará su renuncia este lunes.

Aun cuando es una de las cartas fuertes para ir por la candidatura priista, no se descarta que Meade Kuribreña renuncie para ocupar la gubernatura del Banco de México, sobre todo porque el presidente Peña Nieto debe proponer a la Junta de Coordinación Política del Senado el nombre del sucesor de Agustín Carstens esta misma semana, pues el jueves 30 de noviembre el actual gobernador del Banxico hará efectiva su renuncia para ocupar la titularidad del Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, Suiza.

Por la noche, Presidencia convocó a un mensaje a medios a las diez de la mañana de hoy desde Los Pinos.

Para cerrar el capítulo, se espera que Eruviel Ávila, líder del PRI en Ciudad de México, y quien en algún momento sonó como posible precandidato, confirme su respaldo al abanderado de unidad.

Quien sí le entró a la grilla priista fue la aspirante a una candidatura independiente, Margarita Zavala, quien dijo que el candidato que anuncie el PRI la tiene sin cuidado, pues se trata de un dedazo.

“Sé que hay rumores de que mañana (lunes) algo del PRI saldrá; la verdad es que no deja de ser un dedazo, es un retraso también del reloj de la democracia que no me sorprende, así que a mí me da igual realmente que sea del PRI, y ya veremos quién es”.