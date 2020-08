Barbosa advierte que demandará a Lozoya por daño moral; niega haberlo visto

Oscar Alejandro Hernández Uscanga

Ciudad de México.- El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que demandará por daño moral a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por señalarlo como uno de los senadores que aceptó sobornos para aprobar la reforma energética.

El mandatario morenista se deslindó de estar entre los senadores que aceptaron dinero en efectivo para gestionar en 2013 a favor de una reforma de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, como se afirmó en un noticiero nacional.

"Es una verdadera estupidez, no habrá recibo que encuentren, no habrá videos, no habrá grabaciones, mala estrategia, eh, la de ellos, de querer involucrar a alguien al que no le van a poder imputar absolutamente nada, y repito, sí voy a presentar una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya", reveló en videoconferencia matutina.

"Estoy tranquilo, estoy limpio, desconozco las motivaciones que están en el origen de llevar a que aparezca yo ahí, lo sabré, me llegaré a enterar de dónde salen esas motivaciones y esa perversión".

Barbosa, quien hace seis años fue coordinador del PRD en el Senado, también negó haberle pedido a Lozoya darle a su hermano un trabajo en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de favores en la Cámara alta.

"El tema de la gestión que me imputan ahí, de un hermano dicen que trabajaba en Guerrero y fue llevado a las oficinas centrales de Pemex, mentira, ese hermano que tengo ya tiene más de 30 años de trabajar en Pemex, ha trabajado en plantas de gasolina de muchas partes del País, entre ellas Guerrero, Tehuacán, Hidalgo y muchos otros lugares", expuso.

"Sigue siendo un ingeniero que trabaja en una estación de gasolina en la zona de San Juanico, él nunca ha estado en oficinas centrales".

Se "blindó" también en Twitter

El gobernador también publicó al respecto en Twitter, tras lo cual recibió críticas.

En relación a lo informado por @CiroGomezL en su noticiero nocturno de Grupo Imagen, vuelvo a manifestar que nunca tuve ningún contacto con Emilio Lozoya, cuando él fue director de PEMEX, nunca hablé con él telefónicamente, menos lo vi personalmente. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) August 18, 2020

Esta es la segunda ocasión que el Gobernador poblano se pronuncia contra presuntos nexos con el ex director de Pemex.

Apenas el pasado 15 de julio, Miguel Barbosa rechazó por primera ocasión estar entre los legisladores que aceptaron dinero para aprobar la reforma energética.