El Mijis va tras su propio partido político

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Carrizales Becerra, el diputado local de San Luis Potosí, conocido como “El Mijis”, dijo a la agencia Quadratín que impulsa un movimiento denominado Un México Más Chido, que más adelante busca convertir en un partido político.

“Después de que deje mi diputación, no crean que me voy a quedar sentado escribiendo versos, si le sigo a la federal chido, y si no también”, mencionó sobre la posibilidad de aspirar a una diputación federal, y la idea de hacer un partido, que se llame “MIJIS”, publica el portal de noticias Animal Político.

También te puede interesar: Detienen a “El Mijis” por riña (video)

En cuanto a su movimiento, dijo que ha recorrido gran parte del país para construirlo, y solo le falta visitar Baja California y Baja California Sur.

Según El Mijis, ya cuenta con el apoyo de 600 mil jóvenes, y uno de sus objetivos del partido que quiere formar sería “ciudadanizar” la política, crear un México más igualitario.

Para ello, ha contactado a personajes como Pedro Kumamoto, para sumarlo al proyecto.

Es cierto: me gustaría trabajar con @pkumamoto.

Lo único que me motiva es “UN MÉXICO MAS CHIDO”, no más agrupaciones políticas, tan es así que hace tiempo presenté una iniciativa que busca reducir el presupuesto de los partidos políticos en SLP.#SoyMORENOhttps://t.co/xoqwE1w5oi — El MIJIS (@mijisoficial) 11 de junio de 2019

Pedro Carrizales ganó en 2018 una diputación local, impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social).

Llamó la atención nacional por su pasado como “chico banda”, y su participación en movimientos para combatir la discriminación, y fortalecer la participación de los jóvenes en la vida pública.