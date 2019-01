'El Mijis' se va a la Universidad de Harvard

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Alejandra Arreola Nieto, coordinadora del PT en el Congreso de San Luis Potosí, consideró que, mientras Pedro César Carrizales Becerra, ‘El Mijis’, no retrase el trabajo de la legislatura con inasistencias, puede irse a la Universidad de Harvard, luego de ser invitado a impartir una conferencia.

Arreola reconoció la invitación de la prestigiosa universidad, pero consideró que la encomienda legislativa de ‘El Mijis’ debe ser una prioridad, publicó Excélsior en su portal.

"Me da gusto por él que pueda trascender, pero considero que la prioridad es el trabajo legislativo que tenemos como diputados porque, así como una servidora, él también fue electo por la ciudadanía, no sé por qué no le interesa mucho participar en las actividades del Congreso”, dijo.

Comentó que, mientras el diputado desahogue los temas pendientes de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, la cual preside, “es libre de ausentarse”; sin embargo, recordó que tiene pendientes por resolver sobre dictámenes que la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual ella preside, le envió a su comisión.

Arreola advirtió que, al no haber sesionado, el trabajo se encuentra rezagado y por ende, ninguna comisión avanza.

"Si se va qué bueno, sino también, yo lo único que le pido es que saque adelante para fortalecer al Partido del Trabajo en el Congreso”, abundó.

El próximo 1 de febrero, mismo día que se inaugura el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal de la 62 Legislatura local, ‘El Mijis’ se presentará en la Universidad de Harvard, en la Conferencia México 2.0, en la que está también anunciada la intervención del actor Diego Luna.