Militares se tragan el coraje por política de “abrazos, no balazos”

Benito Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO.- El sargento aprieta los puños y se protege la cara. Hace como sí se cubriera de unos rocazos que provienen de una multitud.

Quien pertenece a un Regimiento Mecanizado recuerda una refriega de a deveras, en septiembre pasado, en San Juan del Río Querétaro.

"Estaba muy tensa la situación, sólo pensaba en cuándo iban a dar la orden para ir sobre ellos, se mancharon", dice sobre un ataque de pobladores que intentó robar mercancía de un tren.