Militares son imputados por homicidio de jóvenes en Nuevo Laredo

Los cuatro militares que accionaron en contra de jóvenes el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo han sido imputados por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por la Fiscalía General de México.

Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura Federal durante la audiencia inicial explicó que los soldados han sido impuestos en prisión preventiva para cumplir una instalación militar de la Ciudad de México, pactando la continuación de la audiencia el 12 de abril.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los cuatro soldados han sido señalados de haber disparado sin justificación contra los ocupantes de una camioneta pickup, matando a cinco hombres e hiriendo a otro durante el incidente.

Revelan un total de 117 tiros contra camioneta de jóvenes; esto sucedió

De acuerdo a las fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuatro elementos de tropa (soldados, cabos o sargentos) son parte del primer vehículo castrense que persiguió a la camioneta en la que viajaban los ahora occisos, luego de que escucharon un ‘estruendo’ proveniente del medio de transporte, motivo por el que fue ‘atacada’.

Sin embargo, sin emitir previamente comandos de voz (para que el vehículo se detuviera), un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador”, indicó la CNDH que recomendó que el caso sea llevado a juicio y se brinden reparaciones a las familias de las víctimas.

Hasta el momento los primeros reportes han señalado que en el lugar de los hechos, no hubo indicios de haber encontrado armas de fuego en el interior del vehículo de los jóvenes identificados como Gustavo Pérez V., Wilberto Mata E., Jonathan Aguilar S., Alejandro Trujillo R., Gustavo Ángel C. de nacionalidad estadounidense, quienes de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los jóvenes murieron baleados por militares cuando se dirigían a sus domicilios a bordo de una camioneta pick up tras salir de un centro nocturno, en la colonia Manuel Cavazos Lerma en la ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Con información de AP.