Millonario presupuesto para programas sociales previo a elecciones 2021: AMLO

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, antes de las elecciones, se destinarán 200 mil millones de pesos en programas sociales de su gobierno.

"Entonces, sí nos funcionó la estrategia, no van a tener ese crecimiento en otros países y quedaron endeudados. Y ahora, en este trimestre, vamos a lo mismo, vamos a destinar, en 3 meses, alrededor de 200 mil millones de pesos abajo", señaló en conferencia mañanera.

El mandatario aseguró que México no contrató deuda adicional para enfrentar la pandemia, que se están recuperando empleos y que la economía crecerá este año alrededor del 5 por ciento.

"Hemos podido salir adelante con esta estrategia, hay países, no quiero presumir, pero hay países que se endeudaron con motivo de la pandemia, que les aumentó la deuda muchísimo, no resolvían el problema social y no están creciendo”.

"Nosotros no contratamos deuda adicional, no tuvimos crisis por falta de recursos para la gente más necesitada, no hubieron saqueos de comercios, no faltaron los alimentos, el sector agropecuario, el que produce los alimentos creció en un 2 por ciento", acotó.

"Y vamos a seguir creciendo, ya nos estamos recuperando, en enero recuperamos como 70 mil empleos, lo que va de febrero ya llevamos como 110 mil nuevos empleos y calculamos que va a crecer la economía este año alrededor del 5 por ciento".

TE PUEDE INTERESAR:

Fiesta Covid: Policía suspende convivio en casa con música en vivo

Frío extremo elevaría precio de gasolina en México; prevén alza del 5%

Jóvenes Construyendo el Futuro dio becas a quienes no lo merecían: Auditoría