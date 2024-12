Ministra derrota a la UNAM en caso por supuesto plagio de tesis

Un tribunal federal confirmó de manera definitiva que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no tiene facultades para sancionar a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el presunto plagio de su tesis de licenciatura de 1987, una acusación que salió a la luz a finales de 2022.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó por improcedente el recurso de revisión fiscal presentado por la UNAM, con el que buscaba impugnar un fallo emitido el 7 de marzo por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Dicho fallo favoreció a Esquivel, quien además se perfila como candidata para permanecer en la Suprema Corte en la elección judicial de 2025.

En su resolución, el TFJA estableció que la UNAM debe acatar la opinión de su entonces abogado general, Alfredo Sánchez Castañeda, emitida el 10 de enero de 2023. Esta opinión concluyó que la universidad carece de un marco jurídico para revocar títulos académicos y no tiene competencia para sancionar a exalumnos.

Según esta postura, la máxima sanción posible sería una declaración formal condenando el plagio.

El pasado 4 de diciembre, el tribunal colegiado resolvió por unanimidad que el recurso de la UNAM era improcedente, lo que significa que no se abordó el fondo de la controversia jurídica.