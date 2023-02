¡Ministra Esquivel no da la cara! Envía representante a la UNAM

Ante el seguimiento en el caso de plagio de tesis en contra de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, el rector de la UNAM, Enrique Graue; reveló que la señalada presentó sus argumentos a través de un representante.

En entrevista en la Cámara de Diputados, a donde acudió a la firma de un convenio de colaboración en materia de capacitación y profesionalización, el Rector Enrique Graue informó que fue el lunes cuando un representante de la Ministra se presentó ante el Comité de Ética Universitario, para presentar sus argumentos.

En medio del escándalo por el plagio de la Ministra Esquivel, el Rector consideró que ningún caso debe poner en duda el prestigio de la Máxima Casa de Estudios, por lo que sin mencionar directamente a Esquivel.

Graue reiteró que el caso sigue en proceso de análisis en el Comité de Ética y dijo desconocer las propuestas que existen en la Cámara de Diputados para legislar en materia de plagio, entre ellas la del morenista Alejandro Robles, que propuso un periodo de cinco años para la prescripción de esta práctica.

El Rector rechazó que exista un enfrentamiento entre la Máxima Casa de Estudios y el Gobierno Federal, a pesar de que el plagio de Esquivel derivó en que el Presidente acusara a Graue de "lavarse las manos", luego de que remitió el caso a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Yo no veo ese enfrentamiento como tal. A ver, son opiniones de alguien en particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado", afirmó.