Ministras “pro 4T” inician campaña para la elección del Poder Judicial

Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz iniciaron sus respectivas campañas para la elección de Poder Judicial a fin de definir jueces, magistrados y ministros en México, proceso que culminará con la votación del próximo 1 de junio.

Las ministras, todas identificadas como seguidoras de la llamada “cuarta transformación” o “4T”, enfocaron su campaña en la Ciudad de México.

Lenia Batres, quien busca la presidencia de la SCJN, arrancó su campaña con una brigada informativa en diversos puntos de la Ciudad de México. Durante su intervención, presentó tres propuestas centrales para su candidatura: justicia social, acceso a la justicia y austeridad.

En materia de justicia social, Batres señaló que el Poder Judicial debe contribuir a reducir la desigualdad mediante criterios jurisdiccionales que garanticen derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, alimentación, agua, trabajo, seguridad social y un medio ambiente sano.

Respecto al acceso a la justicia, la ministra propuso reforzar la organización de defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías para facilitar la representación de la ciudadanía. También planteó la implementación de herramientas pedagógicas y formularios accesibles para que la población pueda participar activamente en los procesos judiciales.

En cuanto a la austeridad, Batres subrayó la necesidad de eliminar abusos y privilegios en la alta burocracia del Poder Judicial, en línea con la política promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

afirmó Batres en un evento realizado en la alcaldía Tlalpan.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien busca su reelección en la SCJN, inició su campaña en el Estado de México, en un evento celebrado en el auditorio del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Acompañada por maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Esquivel se comprometió a erradicar la corrupción e impulsar un sistema de justicia más accesible para la población.

